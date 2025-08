Гра з'явиться в ранньому доступі Steam вже цієї зими.

На презентації THQ Nordic анонсували нову фентезійну екшен-RPG від першої особи під назвою Fatekeeper. Разом із цим творці гри одразу оголосили термін релізу та представили дебютний трейлер, який припав до душі багатьом геймерам.

Відповідає за гру студія Paraglacial. Це колишні співробітники Grimlore Games, які створили SpellForce 3. Гра з'явиться в ранньому доступі цієї зими – сторінка в Steam уже є.

Fatekeeper відправить геймерів у похмурий світ, де їм потрібно буде "написати власну історію". Будь-яке рішення, за словами розробників, впливатиме на подальший розвиток подій. Гра запропонує безліч різних місць для дослідження, гнучкий розвиток персонажа, унікальних супротивників і графіку на рушії Unreal Engine 5.

У певному сенсі Fatekeeper нагадає Dark Messiah of Might and Magic. Тож фанатам культової екшен-RPG безперечно варто придивитися до нової RPG.

Пориньте у деталізований світ, де руїни звідають вам про давні катаклізми. Опануйте мистецтво меча та магії, знайдіть могутні артефакти та скористайтеся потужними чарами: ваш вибір вирішить вашу долю в цій рольовій грі від першої особи – з опису гри в Steam.

У геймплейному ролику показали головного героя і битви з ворогами різного типу. У бою персонаж використовує магію і холодну зброю, серед якої меч і лук.

Раніше УНІАН розповідав, що творці Alkahest, фентезійної RPG у дусі Dark Messiah, показали геймплей своєї гри, але гравці не вірять, що він справжній. Трейлер вийшов занадто кінематографічним, а в самій грі навіть немає інтерфейсу.

На презентації THQ Nordic також показали новий трейлер ремейка Gothic і оголосили про перенесення гри на початок 2026 року. Як розраду автори випустили оновлену демоверсію на консолях.

