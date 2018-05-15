В Одеській області передано в суд справу матроса ЗСУ, підозрюваного у вбивстві товариша по службі

За скоєний злочин йому загрожує до 15 років в'язниці.

В Одеській області завершено розслідування щодо матроса Збройних сил України, підозрюваного у вбивстві військовослужбовця в грудні 2017 року.

Читайте такожУ поліції повідомили обставини смерті скандального судді Бобровника

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, напередодні військовою прокуратурою Одеського гарнізону завершено досудове розслідування стосовно військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин в Одеській області, який обвинувачується в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Слідством встановлено, що матрос ВСУ, перебуваючи біля одного з житлових будинків у селі Алтестово Біляївського району Одеської області, на ґрунті виникненя неприязного ставлення до іншого військовослужбовця цієї самої частини завдав йому прямого удару ножем в серце. Від отриманих травм, які виявилися несумісними з життям, потерпілий помер на місці події.

Як уточнили в прес-службі, підозрюваного було затримано співробітниками Усатівського відділення поліції через кілька годин після вбивства в іншому населеному пункті.

Військовою прокуратурою обвинуваченому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину і обрано запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті Південного територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Біляївського районного суду Одеської області.

За скоєний злочин матросу загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2017 року в Біляївському районі Одеської області було затримано військовослужбовця, який підозрюється в умисному вбивстві.

Надзвичайна подія сталася в селі Алтестове. Між двома військовослужбовцями виник конфлікт. Словесна суперечка переросла в бійку, під час якої 20-річний чоловік дістав ніж і вдарив ним потерпілого в груди. Від отриманої травми ровесник зловмисника помер до приїзду лікарів.