У Брюсселі активісти пропонували скуштувати страви, які їли українці під час Голодомору (відео)

Активісти пропонували покуштувати хвойного супу, трав’яного хліба, млинців з деревної кори.

У Брюсселі українські активісти пропонували покуштувати хвойного супу, трав’яного хліба, млинців з деревної кори – тих страв, якими українці харчувалися під час Голодомору в 1932-1933 роках.

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Організатори акції хотіли нагадати європейцям про необхідність встановлення історичної справедливості, передає радіо Свобода. За словами організаторів, мета акції – також нагадати бельгійцям, що їхня країна в часи Голодомору активно поширювала інформацію про ситуацію в Україні в 30-х роках минулого століття.

«Бельгія тоді активно комунікувала про Голодомор. Про це писали в газетах і навіть в коміксах про популярного героя Тінтіна, який є однією з візитних карток Бельгії, також є уривок, присвячений голодомору в Україні. Ми хочемо донести, що понад 7 млн людей, які тоді загинули, не можуть бути забуті», – пояснив організатор акції.

У 1930-ті роки про Голодомор писали 14 бельгійських газет. Перша бельгійська книга коміксів про Тінтіна була присвячена СРСР.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 млн осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 млн.