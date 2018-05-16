Поліція почала розслідувати факт виявлення на звалищі особистих речей бійців, загиблих в "Іловайському котлі"

Для розслідування всіх обставин неналежного зберігання речових доказів створена спеціальна комісія.

На Дніпропетровщині поліція розслідує факт виявлення у фермерському господарстві великої кількості особистих речей бійців, загиблих в так званому «Іловайському котлі» в 2014 році.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, для розслідування всіх обставин неналежного зберігання речових доказів на території фермерського господарства у селі Таромське створена спеціальна комісія.

Повідомлення про виявлення волонтерами 36 мішків з особистими речами загиблих в «Іловайському котлі» бійців, надійшло до поліції вчора, 15 травня, близько 14 години. На місці співробітники слідчо-оперативної групи Новокодацького відділення поліції Дніпра встановили, що під шаром ґрунту знаходяться речові докази за кримінальною справою, яка була відкрита за ст. 348 Кримінального кодексу у 2014 році.

«Встановлено, що у 2014 році речові докази були передані на зберігання до фермерського господарства у зв’язку з відсутністю приміщення з відповідними санітарними нормами у відділенні поліції. З яких причин упродовж тривалого терміну за вказаними речовими доказами не було прийнято законного рішення, встановить службова перевірка», - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчі, які проводять опис вилучених речей.