Закон про переселенців опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України"
09:46, 21 листопада 2014Суспільство
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У парламентській газеті "Голос України" опубліковано закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".
REUTERS
Основною метою закону є забезпечення прав і свобод переселенців з Криму та зони проведення АТО. Цей закон повинен забезпечити належні умови соціальної адаптації, забезпечення тимчасовим житлом, сприяння у працевлаштуванні та продовження отримання переселенцями освіти.
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Закон набуде чинності 22 листопада.
Кількість внутрішніх переселенців вже сягає 466 тисяч осіб
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