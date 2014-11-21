Закон про переселенців опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України"

У парламентській газеті "Голос України" опубліковано закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Основною метою закону є забезпечення прав і свобод переселенців з Криму та зони проведення АТО. Цей закон повинен забезпечити належні умови соціальної адаптації, забезпечення тимчасовим житлом, сприяння у працевлаштуванні та продовження отримання переселенцями освіти. Читайте такожПрезидент підписав закон про статус переселенців Закон набуде чинності 22 листопада.

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