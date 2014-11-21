Армія знищила частину артустановок, додатково перекинутих бойовиками на Луганщину

Сили Антитерористичної операції знищили частину додаткових артилерійських установок бойовиків, що були перекинуті на Луганщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Залишається напруженою ситуація на луганському напрямку, тут бойовики з мінометів завдали масованого обстрілу опорного пункту сил АТО неподалік міста Щастя», - зазначив він.

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Також Лисенко зауважив, що «зафіксоване перекидання терористами до Станично-Луганського району додаткових артилерійських установок, частина цього підкріплення вже знищена силами АТО під час вогневих ударів у відповідь».

«Продовжуються обстріли бойовиками в районі Бахмутівської траси. Тут терористи з «Градів» обстріляли опорний пункт біля селища Кримське та з артилерії та мінометів позиції українських військових поблизу сіл Сокільники та Трьохізбенка», - додав речник РНБО.