Родичі героїв Небесної сотні незадоволені розслідуванням розстрілів на Майдані

Про це вони розповіли на брифінгу в Києві у п'ятницю, повідомляє Українська правда.

Вони поскаржилися, що президент Петро Порошенко погодився зустрітися аж після 7 листів без відповіді.

Раніше вони надсилали в Адміністрацію президента свої пропозиції щодо державної програми вшанування пам'яті героїв Небесної сотні, перейменування вулиць, встановлення меморіальних дошок, включення відповідного розділу до історії України, створення на Інститутській пішохідної зони тощо.

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Також родичі зазначили, що про присвоєння звання "Героїв України" героям Небесної сотні вони просили ще у серпні (як відомо, 21 листопада Порошенко пообіцяв підписати указ про нагородження званням Героїв України героїв Небесної сотні, щоправда після того, як родичі зустріли його вигуками "Ганьба!").

За їхніми словами, на зустрічі в Генпрокуратурі у п'ятницю вони вислухали доповідь про пророблену роботу, про великий список втрачених доказів і недоліки, допущені попередниками, але залишилися невдоволеними результатом.

"Ми не отримуємо відповіді на свої запитання", - скаржаться родичі.

"Ми не почули найголовнішого: напрямку, у якому вони далі збираються рухатися. Ми не почули як вони розслідуватимуть справу".

Родичі загиблих героїв Небесної сотні вимагають покарання для тих, то допустив зникнення важливих доказів.

Також вони заявили, що готові заплатити ГПУ, щоб вона "найняла слідчих за кордоном".