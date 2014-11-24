У Донецьку на вихідних при обстрілах бойовиків поранено 12 осіб, горіли газопроводи

Як йдеться в повідомленні Донецької міської ради, в результаті обстрілів з боку бойовиків за вихідні отримали поранення 12 осіб - усі госпіталізовані і перебувають у медичних установах міста.

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Крім того, внаслідок попадання снарядів пошкоджені житлові будинки №62, 64, 149 по вул. Великоновоселівській, також повністю згорів гараж.

Також зафіксовані численні пошкодження газових мереж та інфраструктури міста. Горіли газопроводи високого і середнього тиску в районі кладовища поряд з вул. Великоновоселківською в Куйбишевському районі і в Путилівському гаю і в Київському районі.