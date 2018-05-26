На фінал Ліги чемпіонів до України прибуло вже близько 10 тисяч вболівальників (фото)

За результатами додаткової перевірки 6 громадян не впустили до України, ще 2 - через порушення порядку в’їзду-виїзду.

Українські прикордонники оформили майже 10 тисяч громадян, які прямують на фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у Києві на НСК "Олімпійський", а сьогодні очікується збільшення кількості вболівальників.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Загалом прикордонники вже зустріли та оформили майже 10 тисяч громадян, які прямують на Лігу чемпіонів. При цьому лише за останню добу – 7 тисяч осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україну вже не перший день прибувають гості та вболівальники фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. І якщо ще декілька днів тому це були поодинокі групи чи невелика кількість організованих груп, то починаючи відучора на кордоні спостерігається значне збільшення потоку.

Крім того, за результатами додаткової перевірки 6 громадян не впустили до України, ще 2 - через порушення порядку в’їзду-виїзду.

Згідно з повідомленням, основний потік припадає на столичні аеропорти.

«Однак непоодиноке прибуття громадян також фіксується через аеропорти Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська і через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС. Сьогодні прикордонники вже почали зустрічати основний потік чартерів з вболівальниками, також до обіду очікується масове їх прибуття автобусами, переважно через західну ділянку кордону», - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі зауважили, що прикордонний контроль вболівальників фінального матчу здійснюється на пріоритетній основі, а під час пропускних операцій проводяться усі необхідні заходи для забезпечення безпеки пропуску осіб, зменшення часу на проходження прикордонних формальностей.

«Загалом прикордонники готові до зустрічі гостей свята у 26 повітряних, 51 автомобільному та 53 залізничних пунктах пропуску. Для забезпечення прикордонного контролю в основних пунктах пропуску одночасно задіяно 800 прикордонників. Також близько 600 знаходяться у резерві. Крім того, на чергуванні знаходяться близько 100 інструкторів-прикордонників зі службовими собаками, 15 з яких – у столичному «Борисполі»,- йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться сьогодніі, 26 травня, у Києві на НСК "Олімпійський". Трофей розіграють іспанський "Реал" (Мадрид) та англійський "Ліверпуль". Початок гри о 21.45.