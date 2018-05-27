У Криму відмовилася завести справу за фактом загибелі Веджіє Кашка

Він додав, що подав слідчому повторну заяву про ознайомлення з матеріалом перевірки.

Управління Слідчого комітету РФ у аннексированном Криму повторно відмовилася відкрити кримінальне провадження за фактом загибелі ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

Полозов зазначив, що в лютому 2018 року підконтрольне РФ слідство відмовилося порушувати кримінальну справу за фактом смерті Веджіє Кашка з підстави відсутності подій, передбачених ч. 1 ст. 105 (вбивство) , ч. 1 ст. 109 (спричинення смерті з необережності), ч. 4 ст. 111 (умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності смерть потерпілого) КК РФ.

Крім того, було відмовлено в порушенні кримінальної справи стосовно п'ятьох співробітників МВС РФ по 1 ч. ст. 285 (Зловживання посадовими повноваженнями), п. "в" ч. 3 ст. 286 (Перевищення посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків) КК РФ", - додав адвокат.

"Слідчий вказав в якості основи свого відмови в порушенні цих кримінальних справ природні причини смерті Веджіє Кашка, засновуючи свій висновок на результати судово-медичної експертизи.

Після моєї заяви про ознайомлення з матеріалами перевірки, в т. ч. з результатами СМЕ, постанову було скасовано, а перевірка відновилася знову ще на кілька місяців", - підкреслив він.

Полозов повідомив, що під час перевірки провели кілька експертиз, після чого слідчий виніс нову постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

Також слідство не порушила кримінальної справи відносно лікаря швидкої медичної допомоги за статтею "спричинення смерті по необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків".

"Для подальшого розслідування обставин загибелі Веджіє Кашка необхідно докладно, із залученням фахівців, вивчити всі проведені судово-медичні експертизи та інші документи, зібрані слідством у матеріалі перевірки. Однак, з лютого цей матеріал недоступний.

До травня він перебував у доследственном провадженні слідчого по відновленій перевірці, і вже майже місяць перебуває у російській прокуратурі в Криму", - написав Полозов.

Він додав, що подав слідчому повторну заяву про ознайомлення з матеріалом перевірки.

"Незалежно від процесуальних і бюрократичних маніпуляцій, що затягують процес розслідування справи Веджіє Кашка, здійснюваних російською адміністрацією, воно буде продовжуватися до вичерпного встановлення всіх обставин", - підкреслив адвокат.

23 листопада 2017 року в різних районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджи, Куртсеіт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязим Аметов.

Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Повідомлялося, що після затримань померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Після анексії Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу і кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".