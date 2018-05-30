"Інакше не можна було": Бабченко вибачився перед колегами та дружиною і подякував СБУ

"Я і друзів, і колег ховав багато разів, і я знаю це відчуття, коли доводилось ховати колег… Вибачте, що змусили вас усе це пережити", - сказав журналіст.

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко вибачився перед своїми колегами та дружиною і подякував Службі безпеки України за проведену спецоперацію. Як передає кореспондент УНІАН, вибачення він приніс під час брифінгу в СБУ. Читайте такожСБУ затримала організатора вбивства Бабченка «По-перше, я хотів би вибачитись за те, що всім вам довелось пережити, і за те, що всім вам довелось пройти. Тому що я і друзів, і колег ховав багато разів, і я знаю це відчуття, коли доводилось ховати колег… Вибачте, що змусили вас усе це пережити, але інакше не можна. Окремо я хотів би принести вибачення моїй дружині за те пекло, яке вона пройшла за ці два дні. Олю, прости, але тут теж було без варіантів. Я б дуже сильно хотів подякувати СБУ за те, що врятували моє життя», - сказав Бабченко. Як повідомляв УНІАН, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом.

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