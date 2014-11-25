У МВС пригрозили кримінальною відповідальністю за вивезення зброї із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

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“Сьогодні ми справді маємо випадки, коли із зони АТО під різними приводами намагаються вивезти зброю. Тому МВС може давати лише одну оцінку таким випадкам: незалежно від соціального статусу, приналежності до того чи іншого підрозділу або волонтерської групи (а часто і волонтери, так звані волонтери займаються такими махінаціями), це злочин, злочин кримінальний і, безперечно, за нього передбачена сувора відповідальність. Тому зайвий раз попереджаємо тих розумників, які мають нагоду незаконно вивезти із зони АТО зброю або боєприпаси - будуть віднайдені і покарані”, - наголосив Шкіряк.