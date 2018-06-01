Юрій Голик: Дніпропетровська ОДА реконструює одночасно 34 школи

Радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик в своєму Facebook повідомив, що ДніпроОДА одночасно реконструює 34 школи.

«Це без урахування кількох шкіл, рішення про початок фінансування яких або про передачу проекту в експертизу станом на зараз не прийнято. Тобто через місяць 34 школи перетворяться в 37 або 38. Реконструюємо ми школи по всій області, почавши з опорних шкіл і найбільших шкіл в містах», - уточнив Голик.

За його словами, більшість шкіл фізично вже в будівельних лісах, на деякі школи будівельники виходять в червні, деякі школи, наприклад в Жовтих Водах, Синельниковому, Миколаївці або Межовій здаються в цьому році. За кількома школами, наприклад Царичанської, оголошуються торги через тиждень і через півтора-два місяці будівельники вийдуть на ці школи.

«Кожна реконструкція школи має на увазі її утеплення, заміну всіх вікон, де вони не поміняні, новий дах, яскравий вентильований фасад, 100% -у доступність, повну реконструкцію всередині за єдиним проектом, нові меблі, інтерактивні дошки, бук-кросинги, тисячі книг в них, нормальні туалети, нові столову і спортивний зал, бібліотеку, ресурсну кімнату, ІРЦ там, де це необхідно, приведення в порядок території навколо школи і повну реконструкцію, а, по суті, будівництво заново шкільного стадіону з професійним штучним повнорозмірним футбольним полем, полем для міні-футболу, професійним біговими легкоатлетичними доріжками, майданчиками для баскетболу, волейболу, тенісу, бадмінтону, ворк-ауту і максимумом нових газонів всюди, де раніше були ями і дірявий асфальт», - розповів радник губернатора.

За словами Голика, «по суті, кожна школа «розбирається» і «збирається» заново, перетворюючись з сірих похмурих казематів в яскравий, комфортний та сучасний простір для навчання дітей».

Радник також повідомив, що одночасно з реконструкцією цих 34 шкіл ДніпроОДА планує реконструкцію наступних кількох десятків шкіл.

«Дякую Президентові Петру Порошенку, Кабінету Міністрів і особисто Володимиру Гройсману, Міністерствам Освіти і Регіонального Розвитку, Фонду Порошенка і особисто Марині Порошенко за всі проекти, рекомендації та ініціативи в сфері модернізації системи освіти в країні. І, найголовніше, дякуюі всім платникам податків в Дніпропетровській області. Все, що ми будуємо, - це сплачені вами податки і децентралізація», - сказав Голик.

Нагадаємо, що 17 травня президент Петро Порошенко і губернатор Дніпропетровської області Валентин Резніченко відкрили одну з реконструйованих обладміністрацією шкіл - Солонянський школу №1.