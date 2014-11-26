Після Нового року українці поки зможуть їздити до Росії за внутрішніми паспортами

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ сказав заступник керівника департаменту з питань організації роботи з іноземними громадянами ФМС РФ Дмитро Демиденко.

«Не можна говорити про те, що рішення (президента РФ Володимира Путіна про в'їзд лише за закордонними паспортами - УНІАН) не буде виконано, але досягнення цього рішення - це питання перегляду міжурядової угоди, цим питанням займається МЗС РФ і МЗС України. По їх лінії ця угода має бути скоригована з огляду на взаємний в'їзд за закордонними паспортами. Поки що це рішення не підписано, і діятиме міжурядова угода, яка ратифікована двома державами», - сказав Демиденко.

За його словами, переговори з цього питання ведуться дипломатами двох країн, але в ФМС не готові коментувати його просування і говорити про терміни переходу на виїзд громадян України до РФ і громадян РФ до України лише за закордонними паспортами.

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Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2012 року Путін у посланні Федеральним зборам РФ заявив, що до 2015 року в'їзд до Росії для всіх іноземних громадян, зокрема з країн СНД, буде дозволено винятково за закордонними паспортами.

При цьому Путін відзначив, що в рамках Митного союзу і ЄЕП і далі діятиме нинішній режим перетину кордону за максимально спрощеними правилами.

19 березня 2014 року секретар Ради національної безпеки й оборони України Андрій Парубій повідомив, що Україна введе візовий режим з Росією.

Парубій відзначив, що Рада нацбезпеки й оборони доручила МЗС пропрацювати це питання в найкоротші терміни.

20 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив думку, що Україні не слід поспішати ані з введенням візового режиму з Росією, ані з переходом до поїздок до Російської Федерації за закордонними паспортами.