Завтра в Україні знову снігопади та ожеледиця, температура вночі впаде до 14° морозу

Невеликі та помірні морози триматимуться, температура повітря вночі становитиме-5-14 градусів, вдень-2-8 градусів, повідомляє Opogode.ua.

На дорогах більшості областей очікується ожеледиця. Місцями можливі тумани.

У західній частині без істотних опадів, лише місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі 3-10, вдень 0-5 морозу, на Закарпатті до +4 градусів.

У північних областях переважатиме суха погода, місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі-3-10, місцями до -14 градусів, вдень 2-8 градусів морозу.

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У центральних областях переважно без опадів, лише в окремих районах можливий сніг. Температура повітря вночі 2-7, місцями до-10-14, вдень 2-7 градусів морозу.

На сході України суттєві опади малоймовірні, в Приазов'ї можливі опади переважно з мокрим снігом і поривчастий вітер. Температура повітря вночі-2-10, місцями до -14, вдень 2-8 градусів морозу.

У південній частині переважно без опадів, лише на крайньому півдні місцями можливий мокрий сніг, сильний вітер. Температура повітря вночі 0-7 морозу, вдень -2+3, в Криму вночі 0-3 тепла, вдень до +5 градусів.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі-6-8, вдень 1-4 градуси морозу.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, на південному-сході та півдні місцями пориви 15-20 м/с.