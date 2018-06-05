Джамала про підступність Кремля: у нас на очах відібрали Крим, а тепер нахабно відбирають Донбас

Депортація кримських татар у 1944 році стала страшною трагедією для сім'ї співачки.

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала заявила, що ЗМІ повинні приділяти більше уваги трагедій української історії, як Голодомор і депортація кримських татар, щоб подібне більше не повторювалося.

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В інтерв'ю STYLER вона поскаржилася на поверхове висвітлення на ТБ важливих історичних моментів, що призводить до негативних наслідків вже зараз.

Особливо складно співачці говорити про добу депортації кримських татар радянським режимом у 1944 році. Це злочин торкнувся і її сім'ї.

"Торкнувся" – це в моєму випадку дуже м'яке слово. По нашій родині радянська влада пройшлась катком. Саме про ці події пісня "1944". Усі мої рідні були депортовані. Маленька дитина моєї прабабусі померла у вагоні. Потім вже у Середній Азії, куди їх насильно доправили, вони багато років страждали від голоду, хвороб, жахливого ставлення з боку місцевого населення. Розумієте, чому мені боляче, коли ці теми подають у ЗМІ поверхнево?" – сказала виконавиця.

За словами Джамали, недостатня увага з боку українських ЗМІ до таких тем призводить до байдужості народу до подібних трагедій у майбутньому.

"Такі теми повинні подаватися так, щоб кожен відчував – це і його біль! А не просто колись там, у радянські часи, приїхали, депортували, вбили... Ні, це стосується кожного: мене і тебе! Ось ми собі думали, що живемо в сучасному суспільстві, коли, начебто, все прозоро в цьому світі і вже не можна щось зробити нишком. А бачите, як вийшло. Просто у нас на очах відібрали Крим! У нас на очах намагаються так само нахабно відібрати Донбас", - підкреслила співачка.

Вона також вказала, що не розділяє історії українців і кримських татар.

«Я не відокремлюю історію українців і кримських татар, ми всі постраждали від Російської Імперії і Радянського Союзу. Для мене все це відбувалося в одній країні, з одним народом - МОЇМ. Ким би ти не був за національністю, якщо ти живеш в Україні, ти – українець. У сенсі політичної нації», – зазначила вона.

Нагадаємо, в 2016 році Джамала стала переможницею пісенного конкурсу «Євробачення», який проводився в Стокгольмі. Її пісня «1944» присвячена депортації кримських татар в Центральну Азію за рішенням радянського керівництва.