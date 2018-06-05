Стало відомо, чому популярний український ведучий пішов з телеканалу СТБ
19:35, 05 червня 2018Суспільство
7758 0
Стало відомо, чому Дмитро Карпачов йде з СТБ.
Карпачов залишає СТБ / фото 1zavseh.stb.ua
СТБ залишає його ведучий-старожил Дмитро Карпачов. Журналісти дізналися причину такого рішення.
Читайте такожСніжана Єгорова звільнилася після ефіру з колишнім чоловіком Мухарським
За словами джерел "Медіаняні", Карпачов виграв у лотерею Green Card і зовсім скоро емігрує до США.
Як повідомляв УНІАН, ведучий проекту "Один за всіх" на телеканалі СТБ Дмитро Карпачов залишив шоу. У цьому він зізнався після фінального випуску проекту, в якому пропрацював шість років.
Карпачов був експертом та ведучим всіх гостросоціальних проектів і сімейних реаліті каналу: «Правила життя», «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Детектор брехні», «Врятуйте нашу сім'ю», пост-шоу «Доньки-матері», «Вагітна у 16», «Один за всіх».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter