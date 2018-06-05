Стало відомо, чому популярний український ведучий пішов з телеканалу СТБ

Стало відомо, чому Дмитро Карпачов йде з СТБ.

СТБ залишає його ведучий-старожил Дмитро Карпачов. Журналісти дізналися причину такого рішення.

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За словами джерел "Медіаняні", Карпачов виграв у лотерею Green Card і зовсім скоро емігрує до США.

Як повідомляв УНІАН, ведучий проекту "Один за всіх" на телеканалі СТБ Дмитро Карпачов залишив шоу. У цьому він зізнався після фінального випуску проекту, в якому пропрацював шість років.

Карпачов був експертом та ведучим всіх гостросоціальних проектів і сімейних реаліті каналу: «Правила життя», «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Детектор брехні», «Врятуйте нашу сім'ю», пост-шоу «Доньки-матері», «Вагітна у 16», «Один за всіх».