У справі про замах на добровольців АТО Осмаєва й Окуєву зачитали обвинувальний акт

Наступне судове засідання у справі про замах на Осмаєва і Окуеву призначено на 17.00 19 червня.

У Подільському районному суді міста Києва перейшли до стадії розгляду по суті обвинувального акту щодо Артура Крінарі, якому інкримінують замах на вбивство добровольців антитерористичної операції Адама Осмаєва та його дружини Ірини Камінської (більш відома як Аміна Окуєва).

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання прокурор Дмитро Величко зачитав обвинувальний акт.

Варто зазначити, що згідно з текстом обвинувального акту, у слідства відсутня інформація щодо отримання обвинуваченим пістолета “Глок”, з якого той нібито здійснював замах.

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Також в обвинувальному акті йдеться про кримінальне переслідування Артура Крінарі владою Австрії.

“За результатами виконання запиту до компетентних органів Республіки Австрія надано інформацію, що підтверджує особу Артура Крінарі, а також відомостей, що останній підозрюється у вчиненні злочинів, вчинених на території Республіки Австрія”, - заявив прокурор, уточнивши, що йдеться про “спробу суворого примусу” та “спробу сповіщення іноземних держав”, за які передбачено позбавлення волі терміном щонайменше 10 років. Також наданий дозвіл на його затримання в Австрії.

При цьому прокурор зазначив, що Росія, громадянином якої є обвинувачений, не надала жодної відповіді на запит про міжнародно-правову допомогу.

Разом з тим, прокурор повідомив про те, що слідство не встановило обтяжуючих та пом’якшуючих обставин вчинення замаху на Окуєву та Осмаєва.

Перед початком судового засідання Крінарі заявив журналістам, що не визнає своєї провини.

За його версією, з потерпілими він зустрівся, щоби поспілкуватися про зникнення грошей його знайомих.

“Я приїхав з ними поговорити про їх проблеми і гроші, які зникли під час їхньої діяльності”, - сказав обвинувачений, додавши, що йдеться про суму 3 млн доларів, а зустрітися з Окуєвою та Осмаєвим його попросили знайомі, імена яких він відмовився назвати.

Також він підтвердив, що представлявся французьким журналістом , але пояснив це тим, що в інший спосіб зустрітися було неможливо.

При цьому Крінарі сказав, що при ньому не було жодного пістолета і він не здійснював пострілів під час інциденту, і заявив, що його намагався підставити Осмаєв та “приписати нібито крадений пістолет, “власником якого був Осмаєв”.

“Цей пістолет, який вписаний в його фальшиве посвідчення, і з якого він випустив у мене шість куль... Шоста у мене досі у шиї... Так ось, цей пістолет проходить у кримінальній справі в Луганську після вбивства співробітника поліції і зникнення цієї зброї”, - заявив він.

“Пістолет мені показував сам Осмаєв у машині, щоби показати мені, що йому хтось щось подарував”, - додав Крінарі.

Наступне судове засідання у справі призначено на 17.00 19 червня, під час якого, зокрема, буде визначено порядок дослідження доказів.

Варто зазначити, що на судове засідання не прибув потерпілий Адам Осмаєв, його викликатимуть на засідання у разі необхідності.

Також варто зазначити, що перед оголошенням обвинувального акту у судовому засіданні були призначені троє основних та двоє запасних присяжних, які поряд з двома професійними суддями долучені до розгляду цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, замах на вбивство добровольців антитерористичної операції на Донбасі Адама Осмаєва та його дружини Аміни Окуєвої розглядатиме Подільський райсуд Києва за участю присяжних.

Обвинувачений у справі - 58-річний громадянин Російської Федерації. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Чоловік утримується під вартою.

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Напад на подружню пару добровольців АТО Осмаєва і Окуєву було скоєно 1 червня 2017 року в Києві. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Окуєва зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка. Внаслідок інциденту Осмаєва і кілера госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що ланцюжок замаху на Осмаєва веде до "деяких лідерів РФ".

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенка, чоловік був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

30 жовтня невідомі обстріляли автомобіль Окуєвої і Осмаєва на залізничному переїзді в селищі Глеваха Київської області. Окуєва загинула, її чоловік отримав поранення.