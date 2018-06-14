Патріарх Філарет назвав футбольних фанатів «рабами гріха»

За його словами, у спортивних змаганнях немає нічого поганого, однак якщо вони призводять до душевного розладу, то стають злом.

Православна церква розглядає футбольних фанатів як духовно уражених людей та рабів гріха, заявив предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет.

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Відповідну заяву патріарх зробив в інтерв’ю «Українській правді», коментуючи свої враження від поведінки футбольних фанів, які навідались до Києва на фінал Ліги чемпіонів.

«Церква дивиться на це, як на залежність людини від гріха. Це раби гріха. Наприклад, фанати – це духовно уражені люди», – вказав Філарет.

«Ви подивіться на нього (на футбольного фаната – ред.). Він несамовитий, кричить, Бог знає що робить. Може розумна людина допускати таке? Не може. А якщо вона допускає, то цією людиною керують інші почуття – гріховні. Вона не може позбавитися від цих гріховних почуттів. А раз не може, то вона стає рабом цих почуттів», – пояснив свою думку патріарх.

За його словами, спорт та церква сумісні, однак для цього вболівальник має зберігати спокій.

«Бо змагання, не футбольні, звичайно, були і в часи святих апостолів. Апостол Павло часто приводив приклади змагання на різних заходах для того, щоб і ми так змагалися в духовному житті. Тобто він ці змагання не відкидав.

Самі змагання не мають нічого поганого, але змагатися треба у доброму. Змагатись у спорті – це змагатись за здоров'я. Це позитивно. А коли змагання приводить до душевного розстройства, то це вже зло. І це ми не благословляємо», – підсумував Філарет, зазначивши, що сам футбол не дивиться.

Нагадаємо, киян обурила поведінка європейських гостей столиці, які прибули на фінал Ліги чемпіонів 27 травня. У соцмережах почали викладати фотографії з фан-зон, де сміття та пусті пляшки були розкидані просто на землі, а контейнери для сміття перевертались.