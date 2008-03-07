Держкомтелерадіо передасть більше тисячі книжок Українській бібліотеці в Москві

У рамках благодійної акції голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Едуард ПРУТНІК передасть добірку видань Бібліотеці української літератури в Москві.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Держкомтелерадіо, Е.ПРУТНІК передасть бібліотеці більш як тисячу примірників книг, присвячених історії, мистецтву, культурі українського народу. У добірці також твори класиків української літератури та сучасних поетів і прозаїків, фотоальбоми, наукові праці, літературні розвідки.

Поповнення фондів Бібліотеки української літератури у Москві сучасними книжковими виданнями, які випущено українськими видавництвами та видавничими організаціями, сприятимуть популяризації української книги на міжнародному рівні, розширенню знань про історію, культуру, традиції народу України, взаємозбагаченню культур двох сусідніх слов’янських народів, відзначили в Держкомтелерадіо.

Держкомтелерадіо планує і надалі поповнювати фонди бібліотек українських громад за кордоном виданнями, які виходитимуть за державним замовленням, у тому числі і фонди Бібліотеки української літератури у Москві.

Передача книжкових видань для поповнення фондів Бібліотеки української літератури у Москві (адреса: вул. Трифоновська, 61/1) відбудеться 11 березня ц.р. о 15.00. Участь в акції також візьмуть Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Олег ДЬОМІН, бібліотечні працівники та представники місцевої української громади.