Футбол на кістках: у Києві активісти прийшли до посольства РФ з черепами (фото)

19:39, 14 червня 2018
Суспільство
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Акція біля посольства РФ в Києві / REUTERS

Сьогодні, 14 червня, в Києві біля посольства Російської Федерації влаштували акцію із закликом бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який проходить в РФ.

Як повідомляє ТСН, учасники заходу вимагали звільнити українських політв'язнів, які незаконно утримують у російських тюрмах, і тримали в руках плакати авторства Андрія Ярмоленка.

Акція біля посольства РФ в Києві / REUTERS

Біля будівлі диппредставництва склали символічну гору кісток як нагадування про жертви кремлівського режиму.

Акція біля посольства РФ в Києві / REUTERS

Дев'ять країн, серед яких Україна, Австралія, Фінляндія, Японія, Данія, Ісландія, Великобританія, Польща, Швеція, оголосили дипломатичний бойкот Чемпіонату світу в Росії.

Акція біля посольства РФ в Києві / REUTERS

Причинами для цього стало вторгнення РФ в Україну і Сирію, отруєння в Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, голодування українських політв'язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова, і систематичне порушення прав людини в Російській Федерації.

Як повідомляв УНІАН, Сенцов потрапив в реанімацію, але продовжує голодувати - з 14 травня.

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