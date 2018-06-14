Футбол на кістках: у Києві активісти прийшли до посольства РФ з черепами (фото)

Біля будівлі диппредставництва склали символічну гору кісток як нагадування про жертви кремлівського режиму.

Сьогодні, 14 червня, в Києві біля посольства Російської Федерації влаштували акцію із закликом бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який проходить в РФ.

Як повідомляє ТСН, учасники заходу вимагали звільнити українських політв'язнів, які незаконно утримують у російських тюрмах, і тримали в руках плакати авторства Андрія Ярмоленка.

Біля будівлі диппредставництва склали символічну гору кісток як нагадування про жертви кремлівського режиму.

Дев'ять країн, серед яких Україна, Австралія, Фінляндія, Японія, Данія, Ісландія, Великобританія, Польща, Швеція, оголосили дипломатичний бойкот Чемпіонату світу в Росії.

Причинами для цього стало вторгнення РФ в Україну і Сирію, отруєння в Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, голодування українських політв'язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова, і систематичне порушення прав людини в Російській Федерації.

Як повідомляв УНІАН, Сенцов потрапив в реанімацію, але продовжує голодувати - з 14 травня.