Працівники українських спиртозаводів перекривали міжнародні траси

Безстрокову акцію протесту оголосили працівники всіх українських спиртозаводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт». Ініціювала акцію – профспілка ДП «Укрспирт».

Зранку, 14 червня, акції протесту та перекриття автомагістралей відбулися у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Харківській, Волинській, Чернівецькій, Тернопільській, Сумській, Рівненській та Вінницькій областях.

Як повідомив кореспондент ZIK, на Львівщині акція протесту відбулася на трасі Київ-Чоп біля села Новосілки Кам’янко-Бузького району і села Угерсько Стрийського району. На протест вийшли працівники Сторонибабського, Вузлівського, Борокського, Рава-Руського, Суходольського та Лопатинського МПД.

На кілька хвилин протестувальники перекрили рух трасою, пройшовши з плакатами пішохідним переходом. Такі ж акції відбулися на міжнародній трасі Львів-Тернопіль, автомобільних дорогах Івано-Франківськ-Чернівці та Київ-Харків.

Як пояснюють профспілкові діячі, причина акції – намагання податківців стягнути з підприємства штрафні санкцій на суму 186,7 мільйони гривень і, як наслідок, арешт всіх банківських рахунків «Укрспирту».

«Державна фіскальна служба наклала на наше підприємство, ДП «Укрспирт», – «драконівську контрибуцію» у розмірі майже 187 мільйонів гривень, – каже Василь Кривачук, голова профспілки Вузлівського МПД ДП «Укрспирт». – Окрім ймовірного колапсу наших підприємств, на межі прірви опиняться і горілчаники, і винороби, і працівники аграрної галузі».

Арешт рахунків може призвести до зупинки заводів, – вважають протестувальники. Листи-попередження не допомогли, а тому спиртовики вдалися до радикальніших методів.

«Держава не дає працювати державному підприємству, – каже Ростислав Кошарецький, голова профспілки Сторонибабського МПД ДП «Укрспирт». – Ми вимагаємо розблокування рахунків ДП «Укрспирт». Бо через це блокування підприємство може просто зупинитися. Немає коштів ні на заробітну плату, ні обігових коштів, ні на розрахунок з постачальниками за енергоресурси, зерно, тощо».

Як планують у профспілці, наступним етапом страйку стане масова акція протесту у Києві.

Нагадаємо, 7 червня, у Києві об’єднана організація профспілки працівників АПК в ДП «Укрспирт» виступила із заявою, в котрій йдеться про те, що підприємство хочуть довести до банкрутства і підвести під приховану приватизацію. Арештовано усі банківські рахунки держпідприємства «Укрспирт». Виконавча служба намагається стягнути штраф у розмірі понад 186 мільйонів гривень.