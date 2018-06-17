У кращих традиціях інквізиції: в Києві націоналісти спалили біля відділку поліції прапор ЛГБТ-спільноти

В організації «Карпатська січ» пообіцяли, що «скоро таким полум'ям буде горіти не лише ЛГБТ-прапор».

В Києві праві активісти, що протестували проти проведення у столиці «Маршу рівності» та затримання своїх однодумців, спалили біля Шевченківського управління поліції прапор ЛГБТ-спільноти.

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Про це повідомляється у Facebook націоналістичної організації «Карпатська Січ».

«В кращих традиціях інквізиції спалювати, звісно, самих єретиків, але ми почали поки що з їх прапору. Символічно - біля відділку. Правоохоронна система, яка захищає проплачених збоченців і при цьому нападає, ламає та затримує християн і націоналістів - чиї інтереси вона представляє?», –зазначається у повідомленні.

«Ми не дозволимо цього! Скільки б псів системи на нас не випустили - ми вистоїмо. Зовсім скоро таким полум'ям буде горіти не лише ЛГБТ-прапор», – зазначили в організації.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд". Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців.

Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, зранку 17 червня проводили власну акцію протесту. Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ".

Ще до початку акції протести вилились у сутичку націоналістів з поліцією на вулиці Володимирській: правоохоронці затримали 57 осіб. Наразі усіх затриманих відпустили.