Поліція розшукує підлітків, які на станції київського метро зістрибнули на колію перед потягом (відео)

19:51, 18 червня 2018
Суспільство
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ТСН відшукала підлітків раніше за поліцейських \ УНІАН

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По інтернет-зв’язку Віктор розповідає, що подібні речі робить уже кілька останніх місяців, але пояснити для чого він це витворяє, він не може. Він каже, що під потягом було страшно.

А поліцейські кажуть - як вловлять, віддадуть під суд.

За словами психологів, такі розваги не від великого розуму.

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Теги: #підлітки#зачепери