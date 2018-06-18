Поліція розшукує підлітків, які на станції київського метро зістрибнули на колію перед потягом (відео)
19:51, 18 червня 2018Суспільство
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Поліцейські кажуть - як вловлять, віддадуть під суд.
ТСН відшукала підлітків раніше за поліцейських \ УНІАН
ТСН відшукала підлітків раніше за поліцейських. Один з них поїхав до Вінниці - подалі від столичних копів.
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По інтернет-зв’язку Віктор розповідає, що подібні речі робить уже кілька останніх місяців, але пояснити для чого він це витворяє, він не може. Він каже, що під потягом було страшно.
А поліцейські кажуть - як вловлять, віддадуть під суд.
За словами психологів, такі розваги не від великого розуму.
Двох підлітків, які на станції столичного метро зістрибнули на колію перед потягом, розшукує поліція
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