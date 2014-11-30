Міліція порушила справу за фактом вбивства журналіста і його дружини

Про це повідомили у прес-службі Головного управління МВС в Донецькій області, передає радіо "Свобода". «У Слов'янський міськвідділ міліції надійшла інформація про те, що 29 листопада о 18.20 на дачі в селі Богородичне Слов'янського району з колото-різаними пораненнями виявлено трупи чоловіка 57 років і жінки 48 років. Розкриття даного резонансного злочину знаходиться на особистому контролі начальника главку та керівництва МВС», - йдеться в повідомленні МВС.

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За даними міліції, кримінальну справу порушено за статтею «умисне вбивство двох або більше осіб». Основна версія вбивства- заволодіння особистим майном, поки що міліція трагедію не пов’язує з професійною журналістською діяльністю убитого.

У Слов'янському районі Донецької області напередодні було знайдено тіло журналіста Олександра Кучинського та його дружини, їх з численними колото-різаними ранами виявили на дачі за містом.

Олександр Кучинський був власником і головним редактором газети «Кримінал експрес».