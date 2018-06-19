"Вирватися не виходило": з'явилися нові подробиці побиття прикордонників у Маріуполі

Як стверджують в адміністрації кафе, відвідувачі поводилися неприпустимо, після чого їм запропонували залишити заклад.

У кафе RedCups у Маріуполі Донецької області ввечері 17 червня були побиті прикордонники. Підполковнику Держприкордонслужби Станіславу Кероду зламали щелепу, постраждала також його колега — прес-офіцер Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

Попередньо лікарі діагностували у неї легкі тілесні ушкодження, повідомили "Фактам" у Центральному відділі поліції Донецької області. Відкрито кримінальне провадження.

"Із заявами до поліції звернулися обидві сторони конфлікту", — повідомили у відділку комунікації поліцейського главку Донеччини.

Свою версію того, що сталося, адміністрація RedCups розмістила на сторінці закладу в Facebook.

"17 червня о 21.00 до нас у кав'ярню прийшла компанія молодих людей напідпитку. Гості замовили морозиво і... алкогольні коктейлі. О 22 годині зал кав'ярні зачиняється, тому ми запропонували гостям продовжити відпочинок у залі Лаунж з нічним графіком роботи... На прохання охорони пройти перевірку металошукачем молоді люди почали грубити й нецензурно виражатися. Адміністрація намагалася залагодити конфлікт миром. Директор та адміністратор розмовляли з гостями мовою їхнього спілкування, тобто тій частині компанії, яка розмовляла російською, відповідали російською, україномовним гостям відповідали українською мовою", - йдеться у повідомленні.

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Згідно із заявою, яку оприлюднила адміністрація кафе, відвідувачі поводилися неприпустимо, внаслідок чого їм було запропоновано залишити заклад.

"На вулиці молоді люди продовжували поводитися агресивно щодо співробітників кафе та охорони. І, на жаль, закінчилося все тим, що один з агресивної компанії "гостей" вдарив охоронця, після чого зав'язалася бійка. Адміністратор негайно стала викликати поліцію та швидку", - додали в закладі.

Автори повідомлення зазначають, що вся інформація і відеоматеріали були передані співробітникам поліції для розслідування.

"Я чекаю, коли відео з камер відеоспостереження стане надбанням громадськості, — заявила потерпіла Валерія Карпиленко. — І всім одразу стане зрозуміло, що сталося насправді".

На своїй сторінці у Facebook вона написала: "Коли ми виходили з кафе, "сек'юріті" йшли слідом... І один з них сказав мені: "Ти не уявляєш, з ким зв'язалася". "Уявити" довелося на виході, там на нас чекали "тітушки", які налетіли швидко, не давши схаменутися... Такого жаху я навіть на передовій не відчувала. Взагалі ніколи не відчувала. Вирватися не виходило. Вони кричали: "П*ь їх! Бий їм телефони!".

Раніше екс-заступник голови Одеської ОДА Соломія Бобровська повідомила, що підполковнику Держприкордонслужби зламали щелепу в кафе Маріуполя нібито через прохання дати меню українською.

Пізніше ветеран АТО, ресторатор Богдан Чабан заявив, що компанія разом з підполковником ДПСУ, яким охоронці лаунж-бару в Маріуполі зламали щелепу, нібито сама спровокувала конфлікт.