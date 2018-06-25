Стан здоров'я Балуха погіршився – адвокат

Адвокат Ольга Дінзе заявила, що у незаконно засудженого в тимчасово окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує вже 99 днів, з’явилися сильні болі у грудях і подлопаткової м'язи.

Стан здоров'я українського активіста Володимира Балуха, який з 19 березня голодує в СІЗО, погіршився.

Про це адвокат Ольга Дінзе повідомила інтернет-виданню «Крим.Реалії» після відвідування свого підзахисного в сімферопольському СІЗО.

«У нього дуже сильні болі в області грудей і подлопаткової м'язи. Швидше за все, сталося защемлення нерва», – сказала Дінзе.

Вона додала, що через стан здоров'я Балух, який голодує вже 99 днів, відмовився йти на прогулянку, оскільки «просто фізично не зміг цього зробити».

Крім того, за словами адвоката, в засіданні суду щодо розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення активіст також не зміг би взяти участь.

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Як повідомила Дінзе, Балух продовжує голодування в заявленому форматі: не вживає їжу, тільки п'є воду.

Також адвокат додала, що активіста перевели до нової камери. За словами Балуха, «камера нормальна, жодних проблем з іншими ув'язненими немає».

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був у дворі його будинку.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу щодо активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Балух 19 березня оголосив голодування.

15 червня Балуху стало зле під час засідання підконтрольного РФ Роздольненського райсуду.

22 червня адвокат повідомив, що активіст відмовився від сухарів і почав пити лише воду.

Сьогодні, 25 червня, контрольований Росією «суд» у Сімферополі мав розглянути клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення Балуха. Розгляд клопотання перенесено на 5 липня.