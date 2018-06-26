Польському бізнесмену, який кинув на вулиці українку з інсультом, загрожує до трьох років тюрми (відео)

Коли у українки Оксани стався інсульт, працедавець повіз її не до лікарні, а у сусіднє місто, де покинув на зупинці.

Справу польського бізнесмена Анджея Чеховласа, який лишив на вулиці українку після інсульту, передали до суду. Працедавця можуть позбавити волі на строк до трьох років.

Читайте такожКількість народжених у Польщі українців за останнє десятиріччя зросла у майже 40 разів

Про це повідомляється у сюжеті ТСН. Поляка звинувачують, зокрема, у тому, що він не забезпечив медичну допомогу своїй працівниці, українці Оксані. Після того, як у неї стався інсульт, він повіз її не в шпиталь, а у сусіднє місто. І там покинув на зупинці.

Лише потім Чеховлас подзвонив в поліцію і сказав, щоб копи забрали нетверезу дівчину. За даними прокуратури, у бізнесмена також нелегально працювали вісім українців.

Нагадаємо, у лютому повідомлялось, що в Польщі працедавець не викликав швидку українці, в якої стався інсульт - жінку просто вивезли на вулицю та покинули її, викликавши поліцію.