Польському бізнесмену, який кинув на вулиці українку з інсультом, загрожує до трьох років тюрми (відео)

12:12, 26 червня 2018
Суспільство
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Польському бізнесмену, який покинув серед вулиці хвору українську заробітчанку, загрожує тюрма / Скриншот - ТСН

Справу польського бізнесмена Анджея Чеховласа, який лишив на вулиці українку після інсульту, передали до суду. Працедавця можуть позбавити волі на строк до трьох років.

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Про це повідомляється у сюжеті ТСН. Поляка звинувачують, зокрема, у тому, що він не забезпечив медичну допомогу своїй працівниці, українці Оксані. Після того, як у неї стався інсульт, він повіз її не в шпиталь, а у сусіднє місто. І там покинув на зупинці.

Лише потім Чеховлас подзвонив в поліцію і сказав, щоб копи забрали нетверезу дівчину. За даними прокуратури, у бізнесмена також нелегально працювали вісім українців.

Нагадаємо, у лютому повідомлялось, що в Польщі працедавець не викликав швидку українці, в якої стався інсульт - жінку просто вивезли на вулицю та покинули її, викликавши поліцію.

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Теги: #Польща#Україна#інсульт