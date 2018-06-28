У Донецьку в День Конституції вивісили український прапор і розклеїли патріотичні листівки (фото)

16:58, 28 червня 2018
Суспільство
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До Дня Конституції України в окупованому гібридними військами Росії Донецьку з'явилися листівки з цитатами з неї.

Про це в Twitter повідомив Віталій Овчаренко. За його словами, листівки з'явилися біля автостанції на Критому ринку, на вулиці Університетській, 40, перетинах бульвару Шевченка і 50-річчя СРСР, а також Ілліча і Ульянової.

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"Донеччани нагадують російським окупантам #ДонецькЦеУкраїна", - написав Овчаренко і опублікував фото листівок.

Також синьо-жовтий прапор був помічений на даху багатоповерхового будинку.

Як відомо, в Україні сьогодні, 28 червня, відзначають 22-у річницю з моменту вступу в силу Конституції країни.

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Теги: #Донецьк#прапор України#День Конституції