У Донецьку в День Конституції вивісили український прапор і розклеїли патріотичні листівки (фото)
До Дня Конституції України в окупованому гібридними військами Росії Донецьку з'явилися листівки з цитатами з неї.
Про це в Twitter повідомив Віталій Овчаренко. За його словами, листівки з'явилися біля автостанції на Критому ринку, на вулиці Університетській, 40, перетинах бульвару Шевченка і 50-річчя СРСР, а також Ілліча і Ульянової.
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"Донеччани нагадують російським окупантам #ДонецькЦеУкраїна", - написав Овчаренко і опублікував фото листівок.
Також синьо-жовтий прапор був помічений на даху багатоповерхового будинку.
Український Донецьк вітає всіх з Днем Конституції!! Будьмо!— hochu#domoy (@rjpthjuz) June 28, 2018
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. pic.twitter.com/4lE1gGIjVU
Як відомо, в Україні сьогодні, 28 червня, відзначають 22-у річницю з моменту вступу в силу Конституції країни.