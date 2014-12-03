На Київщині на 4-6 годин вимикали електро- і теплопостачання

Про це "Українській правді" повідомив мешканець села Дмитрівка Олег.

"Виявляється, у мене вирішили вимикати світло тричі на день — 8-10, 14-16, 18-20. Шість годин без електрики, а відповідно і без води і тепла щодня", - розповів Олег.

Мешканка Ірпеня Анна повідомила, що у її квартирі 2 грудня не було світла більше 4,5 годин.

"Вчора вимикали світло двічі: з 13 до 16 години і ввечері на 2,5 години – з 19.04 до 21.25. Коли нема світла – зникає і тепло, бо зупиняється котельня. Сьогодні (3 грудня – ред.) знов о 8 ранку вимкнули", - розповіла Анна.

Вона додала, що коли зникло світло ввечері, то зупинився ліфт і двоє людей змушені були сидіти там, поки не дали електроенергію.

"У ліфті через відсутність світла застрягли чоловік із жінкою, які поверталися з роботи. А ЖЕК вимкнув телефон", - розповіла Анна.

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У Бориспільському районі електрику вимикали на 4 години упродовж дня.

Як відомо, з початку грудня жителям Київської області почали відключати світло у "пікові" ранкові та вечірні години.

Мешканці Київської області, яким почали відключати електропостачання вранці та ввечері, не мають світла через недосконалу систему енергопостачання. Мовляв, відключати електтроенергію мають промисловим підприємствам та організаціям, але через те, що їх не можна відключити окремо, то страждають і жителі області.