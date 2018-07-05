"Більше за постріли гармат кремлівський режим боїться правди": Балух написав листа українцям (фото)
Незаконно засуджений у Криму український активіст Володимир Балух, який голодує з 19 березня, написав звернення до українського народу.
Лист, датований 5 липня, опублікувало "Радіо Свобода".
Лист Володимира Балуха:
"Красно дякую всім за Ваші листи і молитви, за Вашу підтримку мене особисто, моєї матері, моєї родини! Ваша щира участь у моєму житті це неоціненний скарб, дарований Богом чомусь саме мені.
Я безмежно вдячний Богу, батькам і своєму народу за те, що від народження маю душу, розшиту червоно-чорними барвінками турботливими руками рідної Неньки! Дякую за любов, в якій я все життя купаюсь, за генетичний код, що дарує здатність бачити справжню красу, цінувати її, співати їй чарівною мовою і розуміти, що справжність її замішана виключно на Честі, Гідності і Правді.
А правда в тому, що на Майдані від рук адептів Кремля загинули Герої, яким народ дав ім’я «Небесна Сотня». Правда в тім, що наш прапор символізує гідне господарювання на Богом дарованій Нам землі і непереборне стремління до пізнання Всесвіту.
Правда в тім, що розлючений нескореністю українців хижий Кремль поквапився відшматувати від тіла України бодай скільки встигне земель, аби послабити її та вкотре принизити в очах Світу. Правда в тім, що його (Кремля) влада на тимчасово окупованих територіях, як і на території 1/7 частини суші загалом, тримається на тотальній брехливій пропаганді та залякуванні і жорсткій розправі з незгодними…
Правда і в тім, що більше за постріли гармат і пуски балістичних ракет, патологічно брехливий кремлівський режим боїться одного слова Правди. Фарс, розігнаний зрадниками України, в купі з посіпаками кремля, із моєю, вже третьою за останні 2,5 роки, судимістю це безперечно доводить.
Створювана московитськими пропагандистами картинка загальної благодаті розсипається, коли є розуміння, яким чином вона малюється. Сотні тисяч кримчан змушують мовчати і чекати кращих часів, показово караючи тих, хто не здатен погодитись на приниження.
Моєю подякою Вам за українськість хай стане задокументована і засвідчена печатками Правда, про методи, якими окупанти розправляються з Громадянами України в Криму. Сподіваюсь, що цей аргумент в дискусіях зі Світом допоможе Україні більш гідно протистояти черговому зазіханню на її незалежність…
А закінчити дозвольте цитатою з книги глибоко шанованою мною пані Ліни Костенко «Записки українського самашедшего»:
«Не з нашим розумом осягнути, як виглядає Бог. Я тільки знаю, що Той, хто запустив моє серце, Той запустив і Всесвіт».
Моє серце б’ється в серці Українського Всесвіту…
Крим, це Україна!
Слава Україні!
Щиро Ваш, В. Балух".
Читайте такожРозправа окупанта за патріотизм - в МЗС відреагували на другий вирок Балуху
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха засудили до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) у другій кримінальній справі проти нього.
ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 набоїв і кілька тротилових шашок.
Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.
Підконтрольний Росії суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).
Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.
8 червня Міністерство закордонних справ України заявило про загрозу життю Балуха, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя й закликає окупантів звільнити його з-під варти.