"Більше за постріли гармат кремлівський режим боїться правди": Балух написав листа українцям (фото)

"Сотні тисяч кримчан змушують мовчати і чекати кращих часів, показово караючи тих, хто не здатен погодитись на приниження", - написав Балух.

Незаконно засуджений у Криму український активіст Володимир Балух, який голодує з 19 березня, написав звернення до українського народу.

Лист, датований 5 липня, опублікувало "Радіо Свобода".

Лист Володимира Балуха:

"Красно дякую всім за Ваші листи і молитви, за Вашу підтримку мене особисто, моєї матері, моєї родини! Ваша щира участь у моєму житті це неоціненний скарб, дарований Богом чомусь саме мені.

Я безмежно вдячний Богу, батькам і своєму народу за те, що від народження маю душу, розшиту червоно-чорними барвінками турботливими руками рідної Неньки! Дякую за любов, в якій я все життя купаюсь, за генетичний код, що дарує здатність бачити справжню красу, цінувати її, співати їй чарівною мовою і розуміти, що справжність її замішана виключно на Честі, Гідності і Правді.

А правда в тому, що на Майдані від рук адептів Кремля загинули Герої, яким народ дав ім’я «Небесна Сотня». Правда в тім, що наш прапор символізує гідне господарювання на Богом дарованій Нам землі і непереборне стремління до пізнання Всесвіту.

Правда в тім, що розлючений нескореністю українців хижий Кремль поквапився відшматувати від тіла України бодай скільки встигне земель, аби послабити її та вкотре принизити в очах Світу. Правда в тім, що його (Кремля) влада на тимчасово окупованих територіях, як і на території 1/7 частини суші загалом, тримається на тотальній брехливій пропаганді та залякуванні і жорсткій розправі з незгодними…

Правда і в тім, що більше за постріли гармат і пуски балістичних ракет, патологічно брехливий кремлівський режим боїться одного слова Правди. Фарс, розігнаний зрадниками України, в купі з посіпаками кремля, із моєю, вже третьою за останні 2,5 роки, судимістю це безперечно доводить.

Створювана московитськими пропагандистами картинка загальної благодаті розсипається, коли є розуміння, яким чином вона малюється. Сотні тисяч кримчан змушують мовчати і чекати кращих часів, показово караючи тих, хто не здатен погодитись на приниження.

Моєю подякою Вам за українськість хай стане задокументована і засвідчена печатками Правда, про методи, якими окупанти розправляються з Громадянами України в Криму. Сподіваюсь, що цей аргумент в дискусіях зі Світом допоможе Україні більш гідно протистояти черговому зазіханню на її незалежність…

А закінчити дозвольте цитатою з книги глибоко шанованою мною пані Ліни Костенко «Записки українського самашедшего»:

«Не з нашим розумом осягнути, як виглядає Бог. Я тільки знаю, що Той, хто запустив моє серце, Той запустив і Всесвіт».

Моє серце б’ється в серці Українського Всесвіту…

Крим, це Україна!

Слава Україні!

Щиро Ваш, В. Балух".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха засудили до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) у другій кримінальній справі проти нього.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

Підконтрольний Росії суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

8 червня Міністерство закордонних справ України заявило про загрозу життю Балуха, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя й закликає окупантів звільнити його з-під варти.