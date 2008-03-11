Ціна на нафту досягла нового рекордного рівня

Ціна на нафту під час торгів у Нью-Йорку у понеділок досягла нового рекордного рівня - 107 доларів за барель.

На біржі NYMEХ вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil виросла під час торгів до 107 доларів за барель, але потім відкотилася до відмітки 106,72 долара, повідомляє АР.

Неухильне зростання вартості "чорного золота" триває з січня, коли барель нафти коштував 87 доларів. Експерти пояснюють цю тенденцію цілим комплексом чинників, один з них - ослаблення долара США по відношенню до інших валют, передусім євро.

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