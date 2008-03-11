У Луганську запровадили нічні та денні тарифи в маршрутках

У Луганську підвищено вартість проїзду і запроваджено нічні та денні тарифи в маршрутках.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, новий тариф на проїзд у маршрутних таксі становить 2 грн. з 22.00 до 6.00 ранку, 1.50 грн. – решта доби. До цього ціна на проїзд у маршрутці був 1 грн.

Крім того, підвищено вартість проїзду і в електротранспорті – поїздка тролейбусом і трамваєм коштує 0,75 грн. замість 0,50 грн.