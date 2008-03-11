Бензин дорожчає швидше за прогнози

З 9 березня в Києві різко, на 10—15 коп. на літрі, подорожчали нафтопродукти.

Як пише газета "Сегодня", наприклад, на столичних АЗС бензин А-95 і дизпаливо (ДТ) коштують 5,45—5,50 грн./л (ще 7-го березня було 5,30—5,35) грн./л. Поки не змінилися, в порівнянні з 7 березня, ціни в регіонах: у Донецьку — А-95 — 5,30—5,35 грн./л, ДТ — 5,40—5,45 грн./л, у Львові — 5,25—5,29 і 5,25—5,28, в Криму — 5,60—5,65 і 5,60 відповідно. Причому заправники на кримських АЗС погрожують, що через тиждень буде 7 грн. за літр бензину або солярки.

Раніше експерти прогнозували початок зростання цін в Україні не раніше середини березня, але корективи внесли більш ніж 15% подорожчання нафти в світі (з $88 до $103 за барель, а ми імпортуємо до 50% споживаних нафтопродуктів) і незвично тепла весна у нас, що викликала підвищений попит на пальне. Виконавчий директор консалтингової компанії UPECO Сергій Куюн підтвердив виданню, що до кінця березня А-95 і ДТ коштуватимуть 5,80—5,85 грн./л, причому ціни в регіонах підтягнуться до київських. Проте, на його думку, поріг у 6 грн./л не буде пройдений ніде, окрім, можливо, Криму.