Голову СБУ обікрали в київському готелі Hyatt Regency?

У голови СБУ минулі свята виявлися невдалими - у нього нібито вкрали гаманець. Та не де-небудь, а в одному з столичних готелів - Hyatt Regency, який розташований в самому центрі Києва на Софійській площі! Про це пише "Комсомольская правда в Украине".

З чуток, вранці 8 березня Валентин Наливайченко з дружиною і сином (взагалі-то голова СБУ має доньку - УНІАН) приїхали у фітнес-центр готелю. Глава СБУ вирішив поплавати в басейні і відправився в роздягальню, де разом з ним були ще двоє гостей з Росії. А повернувшись після плавання, виявив пропажу портмоне. При цьому його шафка для особистих речей залишилася цілою і неушкодженою. Втім, не виключено, що сам Наливайченко не поклав портмоне в шафку.

- Швидше за все, глава Служби безпеки упустив гаманець, коли переодягався, - каже джерело в правоохоронних органах, - а хтось його підібрав.

Так чи ні, але, за неперевіреними даними, Валентин Наливайченко відразу подзвонив начальникові МУМВС в Києві Віталієві Яремі. А той нібито відправив на місце події відразу дві оперативно-розшукові групи - в цілому до 10 чоловік. Проте міліціонерам в елітному готелі були не раді. Близько двох годин (!) вони стояли на вулиці і марно намагалися довести охороні, що прибули за викликом. Очевидно, в цей час службовці Hyatt Regency намагалися зв`язатися з керівництвом, щоб одержати розпорядження про те, пускати міліцію чи не пускати.

- Врешті-решт оперативники зайшли в готель, - розповідає свідок, який не побажав назвати своє ім`я. - З`ясувалося, що в гаманці лежали 400 доларів США, дві банківські картки і водійські права.

Оператор готелю Hyatt Regency Тамара Олехіна сказала, що нічого не знає про пропажу портмоне. А назвати телефони керівництва готелю дівчина відмовилася, зсилаючись на службову етику. Але пообіцяла, що сьогодні (вчора готель працював в режимі вихідного дня) офіційний коментар дасть менеджер по зв`язках з громадськістю Ганна Тарута.