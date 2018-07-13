У Запоріжжі зняли скандальні бігборди із вбивцею керівника ОУН (фото)

Судоплатов - радянський розвідник, співробітник НКВС. Причетний до вбивства керівника ОУН Євгена Коновальця.

У Запоріжжі власники рекламних площ, на яких були розміщені бігборди із зображенням співробітника НКВС Павла Судоплатова, зняли їх.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

«Сьогодні з власником бігборда і рекламним агентством проведено профілактичні заходи з метою недопущення в подальшому подібних фактів. Співробітники СБУ проводять подальшу перевірку, на її підставі буде дана правова оцінка», - заявив прес-офіцер УСБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

Про розміщення в Запоріжжі бігбордів із зображенням Судоплатова й написом «111 років - Боротьба триває!» напередодні в соцмережах повідомили активісти.

Довідка УНІАН. Павло Судоплатов (1907-1996) - радянський розвідник, диверсант, співробітник НКВС. Є уродженцем міста Мелітополь Запорізької області. Причетний до вбивства керівника ОУН Євгена Коновальця.