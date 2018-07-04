"Значить, ти нацист": на Запоріжжі чоловік застрелив студента (фото)

Працівники кримінальної поліції та слідчі затримали підозрюваного у вбивстві 19-річного хлопця, який навчався в одному з вищих навчальних закладів Мелітополя.

4 липня близько 02:30 у місті Мелітополь на Запоріжжі смертельно поранили студента. На місце прибули правоохоронці і "швидка".

З'ясувалося, що вночі під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт та бійка, в ході якої один із них вистрілив з саморобного вогнепального пристрою. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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З вогнепальним пораненням в ділянці черевної порожнини студента одного із вишів Мелітополя доставили до місцевої лікарні, в якій він від отриманих травм помер.

Згодом встановили особу та розшукали підозрюваного у злочині. Ним виявися мешканець Мелітополя, 1984 року народження.

Суперечка між стрільцем і померлим студентом нібито сталася на політичному ґрунті під час розпивання спиртних напоїв, пишуть "Местные вести".

За повідомленнями ЗМІ, стрільця запитали, чи він за Україну. Він відповів ствердно: "Так, я за Україну". У відповідь почув: "Значить, ти нацист". Після цього чоловіка почали бити. Йому вдалося втекти, згодом він повернувся зі зброєю і застрелив студента.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня у Києві було введено оперативний план з розшуку зловмисника, який застрелив чоловіка на вулиці Антоновича в центрі міста.