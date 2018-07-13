Зрада vs Перемога: стало відомо, які новини люблять українці в Facebook

Автори дослідження звертали увагу не лише на тональність новин у Facebook, але й на те, які емоції викликають найпопулярніші пости в читачів.

Дослідники проаналізували понад 32 тисячі фейсбук-постів 25 найуспішніших українських ЗМІ і дізналися, який контент подобається українським користувачам Facebook.

Відповідне дослідження провів Центр удосконалення української журналістики (CEEJ) Київської школи економіки, йдеться в матеріалі на Українській правді.

Щоб дізнатися, які ж пости від топових українських медіа заходять аудиторії, дослідники взяли архів постів двадцяти п’яти медіа і відібрали найпопулярніші з них за лайками, коментарями та поширеннями – загалом у вийшло 268 постів.

"Проаналізувавши близько 32 тисяч публікацій, ми з’ясували, що абсолютна більшість із них проходить непоміченими", - йдеться в матеріалі.

Так, кожен третій пост набирає менше 10 лайків, а 90% усіх постів, написаних провідними українськими медіа за останні два роки, набирають менше 50 коментарів.

Зазначається, що популярність постів не особливо залежить ні від часу публікації, ні від дня тижня.

"Найбільше лайків збирає відео: його серед найпопулярніших постів 91%. На фото та лінки на статті лишається по 4 та 5 відсотків відповідно. Набирають обертів і живі трансляції: кожен третій пост у нашій вибірці найпопулярніших публікацій транслювався наживо. Особливо жваво трансляції коментують: "звичайне" відео набрало в середньому 362 коментарі, жива трансляція – 1812. Такий стан речей змушує навіть ті медіа, котрі в першу чергу спеціалізуються на текстовому форматі, викладати хоч якийсь відеоконтент – перекладати промови, постити не власні відео про котиків тощо", - йдеться в матералі за результатами дослідження.

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Загалом, дослідники популярності в соцмережах доходять висновку, що найпопулярніший контент – позитивний.

І хоча в Україні існує думка, що більше за все українці люблять розганяти зраду, результати аналізу заперечують цей погляд про негативну налаштованість українських фейсбук-юзерів.

Більшість найпопулярніших публікацій позитивні (45%). Нейтральну тональність мали 38% публікацій, а негативних постів було 16%. Найнегативніше в українському Facebook пишуть про Росію.

Автори дослідження звертали увагу не лише на тональність постів журналістів, але й на те, які емоції викликають найпопулярніші пости в читачів.

"І тут гіпотеза про зраду теж не підтверджується: найчастіше найпопулярніші пости були радісними – майже кожен третій пост (30%) викликав радісні відчуття: емоції ентузіазму, життєрадісності, оптимізму, натхнення, гордості", - пишуть дослідники.

Разом із тим з'ясувалося, що другою найпоширенішою емоцією є злість: гнів та дотичні відчуття викликав кожен четвертий з найпопулярніших постів (25%).

Кожа п’ята публікація викликала почуття любові (до цієї емоції належали також захоплення, симпатія, замилування, ніжність, турбота й співпереживання). Сумних публікацій було 14%, у той час як страх та здивування були найменш поширеними емоціями – 3% та 9% відповідно.

При цьому навіть популярні публікації про війну несуть позитивні емоції (наприклад, співпереживання, гордість) та за тональністю, тобто за тим, як писали про них самі журналісти чи смм-ники, теж є позитивними.

Майже кожен четвертий серед найпопулярніших постів викликає патріотичні почуття - гордість за країну, перемоги спортсменів тощо.

Проте, інша гіпотеза про заполітизованість українського фейсбуку таки підтверджується - 37% найпопулярніших публікацій стосуються політики, при цьому політичні пости викликають найбільше злості.