У Києві вбили біженця зі Сьєра-Леоне

У Києві 8 березня було вбито біженця зі Сьєра-Леоне 1968 року народження.

Тіло з численними ножовими пораненнями і травмою голови було знайдено того ж дня о 18.05 в Оболонському районі столиці на вул. Озерній, повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у м. Києві.

Як зазначили у ЦГЗ, однією з основних версій вбивства є расова неприязнь. У скоєнні цього злочину підозрюють двох неповнолітніх, яких поки що не затримано.

Слідчі органи міліції порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).

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