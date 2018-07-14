Сторінка, на якій було опубліковано оголошення про показ фільму, видалена.

У Москві скасували показ фільму "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці, запланований на 14 липня в літньому кінотеатрі Garage Screen.

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Як пише "Медуза", на сайті музею сучасного мистецтва "Гараж" опубліковано повідомлення про перенесення всіх показів в Garage Screen 14 і 15 липня з технічних причин. Дати нових показів у музеї пообіцяли назвати пізніше.

Телеканал "Рен ТВ" пише, що музей отримав попередження від Мінкульту РФ через те, що показ планувалося провести без прокатного посвідчення. Підтвердження цієї інформації поки немає.

Сторінка, на якій було опубліковано оголошення про показ фільму, видалена.

Фільм "Донбас" присвячений життю в ОРДЛО.

Як повідомляв УНІАН, у травні фільм "Донбас" Сергія Лозниці отримав приз за найкращу режисуру Каннського конкурсу "Особливий погляд".

Фільм "Донбас" створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії.

Зйомки епізодів розпочалися на околицях Кривого Рогу, що у Дніпропетровській області, у лютому 2018 року.