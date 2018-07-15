В Одесі на Потьомкінських сходах близько 15 тисяч людей переглянули класичну німу кінокомедію «Safety Last!» (відео)

Фільм «Safety Last!» американські режисери Сем Тейлор і Фред Наймаєр зняли в 1923 році, картина є шедевром німого кінематографа.

В Одесі на Потьомкінських сходах близько 15 тисяч людей переглянули класичну німу кінокомедію «Safety Last!».

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні пізно ввечері одесити та гості міста зібралися на Потьомкінських сходах на кіноперформанс під відкритим небом, який є одним із наймасштабніших open air - показів Європи.

Перед початком незвичайного кіносеансу на величезному екрані, встановленому напроти сходів, паралельно будівлі Морського вокзалу, з'явилась фотографія незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова з написом: «62 дні голодування». Таким чином організатори Одеського міжнародного кінофестивалю ще раз висловили йому свою підтримку.

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Потім публіці представили один із шедеврів німого кінематографа - фільм американських режисерів Сема Тейлора і Фреда Наймаєра «Safety Last!» 1923 року випуску. Головну роль у ньому виконав Гарольд Ллойд, із дня народження якого цьогоріч виповнюється 125 років. За своє життя один із найкращих коміків періоду німого кіно знявся в понад 200 короткометражних і повнометражних картинах.

Характерно, що всі трюки у фільмі Ллойд виконував сам, а момент, в якому його герой повисає на стрілках годинника високо над вулицею, - одне з найбільш знаменитих зображень в історії кіно. Надалі цей кадр перевиконувався в багатьох фільмах.

Показ супроводжувався грою симфонічного оркестру Одеського театру опери і балету під керівництвом Ігоря Шаврука.