Луценко розповів, що вже зроблено для боротьби з корупцією в Україні та що заважає робити це більш успішно (відео)

На думку генпрокурора, для реальної боротьби з корупцією в Україні недостатньо пересаджати всіх корупціонерів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі представників бізнес асоціацій та бізнес спільнот з главою держави «Діалог влади та бізнесу: Зустріч з президентом України Петром Порошенком» розповів про результати роботи органів прокуратури України у сфері боротьби із корупцією, озвучивши цифри та навівши конкретні приклади, зокрема, що стосуються повернення коштів до державного бюджету.

«Часто нашу країну дискредитують, в тому числі у відносинах із важливими фінансовими інституціями, тим, що в нас, мовляв, нічого не робиться із боротьбою з корупцією. Щасливий сказати, що це неправда. Це складне питання, але я тим не менше спробую його легко описати. Якщо ми знаєм слово responcibility, то все стає на свої місця. Згідно до закону, відповідальність ГПУ - за злочини категорії А, до 16-го року, тобто від губернатора і вище. І я щасливий сказати, що всі ключові справи Януковича і його державної мафії фактично слідством завершено, і зараз на стадії ознайомлення з матеріалами і передачі до суду. Ми всі без втручання, але з нетерпінням чекаємо самого суду над Януковичем», - повідомив Луценко.

Також він розповів про обов’язки ГПУ з розслідування поточних злочинів категорії Б.

«Доповідаю: за останні півтори роки ми маємо вже понад 2 тисяч, якщо бути точним 2267 вироків по корупції. Також, як ви знаєте, ми повернули до державної скарбниці понад 2 мільярди доларів, з них півтора мільярди по спецконфіскації, решту за результатами вироків. Тому з моєї точки зору в нашій зоні відповідальності щось відбувається. Не буду хвалити, що багато. Хоча між нами, по секрету, це втричі більше, ніж в будь-який рік до Революції гідності. Тобто щось робиться», - констатував Луценко.

Водночас генпрокурор розповів, що ж заважає більш упевненій боротьбі з корупцією в Україні.

«В чому є проблема? В тому, що новостворені антикорупційні органи поки що можуть похвалитися одним вироком над бухгалтером і великими перспективами», - констатував Луценко, заявивши при цьому, що його відомство не має наміру їх дискредитувати, а навпаки готове допомагати, чим зможе.

Водночас, на думку генпрокурора, для реальної боротьби з корупцією в Україні недостатньо пересаджати всіх корупціонерів. Адже потрібно ще й закривати усі прогалини в державному бюджеті, накопичені за часів Януковича в результаті корупції, що наразі й робиться завдяки поверненню коштів за рішеннями судів. Ще одна прогалина – проблеми, які були накопичені в сфері державних закупівель, які нині поступово вирішуються завдяки роботі системи «Прозоро».

Також генпрокурор торкнувся основних проблем, які, на його думку, заважають сьогодні безперешкодній роботі бізнесу та озвучив шляхи їх можливого вирішення. Зокрема, на думку генпрокурора, негайного вирішення потребує ситуація у сфері приватизації державних підприємств, врегулювання земельних відносин, продажу ліценцій на державних аукціонах та проблеми на митниці.

Також Луценко назвав одним із ключових питань покращення роботи бізнесу створення Національного бюро фінансової безпеки – єдиного органу, «який може постукати до вас у двері».