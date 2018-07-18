Вихідні на День Незалежності: скільки відпочиватимуть українці

Цьогоріч День Незалежності припадає на п'ятницю, що означає що у серпні українці матимуть довгі вихідні - три дні поспіль.

День Незалежності України - офіційне державне свято, яке щороку відзначають 24 серпня. У цей день українці мають офіційний вихідний, який, у випадку потрапляння свята на суботу чи неділю, переносять на понеділок. Цього року українці відзначатимуть вже 27 річницю проголошення незалежності.

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Скільки вихідних на День Незалежності 2018

Цьогоріч День Незалежності припадає на п'ятницю, що означає що у серпні українці матимуть довгі вихідні - три дні поспіль.

Вихідні до Дня незалежності 2018 триватимуть з 24 по 26 серпня.

День Незалежності: історія свята

Спочатку День незалежності України було назначено на 16 липня. Саме у цей день у 1990 році Верховна Рада Української PCP прийняла Декларацію проо державний суверенітет України. Тоді ж Верховна Рада УРСР ухвалила постанову «Про День проголошення незалежності України», якою свято було встановлено на 16 липня.

24 серпня 1991 року було ухвалено Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі, через що виникла потреба змінити дату святкування.

20 лютого 1992 Верховна Рада УРСР ухвалила постанову про встановлення Днем Незалежності 24 серпня. З тих пір саме цей день прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.

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Традиції святкування Дня Незалежності України

Загалом основні святкування на державному рівні проходять у Києві, де традиційно Президент України дає урочистий прийом до Дня Незалежності. Також перші особи держави покладають квіти до пам'ятників видатним українцям (переважно, до пам'ятників Володимиру Великому, Богдану Хмельницькому, Михайлові Грушевському і Тарасу Шевченку) та беруть участь в молитві за Україну, що традиційно відбувається у Софії Київській за участі представників усіх конфесій, наявних в Україні.

Також стало традицією на День незалежності проводити військові паради. Вперше такий парад провели у 1994 році.

З 2001 по 2010 роки військові паради на День незалежності відбувалися щорічно, однак у 2005-2007 роках - без участі військових та техніки, тоді Хрещатиком крокували військові музиканти.

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За часів правління Віктора Януковича, в 2010-2013 роках, паради до Дня Незалежності у столиці не проводилися, навіть на 20-ту річницю незалежності. Це пояснювалося економією коштів. Спроба громадськості самостійно організувати ходу в центрі Києва наразилася на спротив працівників правоохоронних органів.

Наступний парад відбувся тільки у 2014 році. Однак проведення параду під час бойових дій на Сході України викликало протилежні думки громадськості. Висловлювалася думка про те, що в ці дні військова техніка більше потрібна на фронті ніж у столиці.

У 2015 році парад відбувся без участі військової техніки. А ось на чверть сторіччя української незалежності, 24 серпня 2016 року, у військовому параді взяли участь понад 4 тисячі військових, а також понад 200 одиниць військової техніки, котра опісля мала бути надіслана до зони конфлікту.