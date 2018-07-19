Магнітні бурі у липні: як вберегти себе від метеоудару

Пік магнітної бурі очікується 23 липня.

Україну очікує черговий метеоудар. Магнітні бурі, які прогнозують найближчим часом, можуть негативно впливати на самопочуття людей, а також на роботу техніки.

Коли магнітна буря в липні

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 22 липня очікуються магнітні коливання. Пік магнітної бурі прогнозують на 23 липня. А вже 24 числа магнітні коливання підуть на спад.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Повністю уникнути впливу магнітної бурі, особливо метеозалежним людям, неможливо. Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив метеоудару:

• у дні меоудару краще утриматися від фізичних навантажень;

• постарайтеся виключити алкоголь і нікотин;

• забезпечте собі повноцінний здоровий сон;

• пийте більше рідини;

• каву краще замінити на зелений чай, який багатий антиоксидантами;

• не вживайте важку їжу;

• при нервозності і безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпту, меліси, валеріани або сік алое;

• метеозалежним краще мати під рукою ліки "екстреного реагування", схвалені лікарем.