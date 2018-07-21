На ОМКФ кращим європейським документальним фільмом визнано картину "Домашні ігри"

21:05, 21 липня 2018
Суспільство
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Всього на конкурсі європейських документальних фільмів у рамках ОМКФ було представлено 8 робіт \ ОМКФ

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Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосили сьогодні на церемонії закриття фестивалю.

У номінації «Кращий європейський документальний фільм» перемогла робота українського режисера Аліси Коваленко «Домашні ігри».

У фільмі розповідається історія 20-річної киянки Аліни, яка отримує шанс вирватися з бідності завдяки футболу. Вона от-от почне грати за збірну України, але життя кидає їй виклик: вмирає її мати, залишаючи двох дітей.

Всього на конкурсі європейських документальних фільмів у рамках ОМКФ було представлено 8 робіт.

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Теги: #Одеса#фільми#омкф відбір фільмів