На ОМКФ кращим європейським документальним фільмом визнано картину "Домашні ігри"
21:05, 21 липня 2018Суспільство
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У фільмі українського режисера Аліси Коваленко розповідається історія 20-річної дівчини, яка отримує шанс вирватися з бідності завдяки футболу.
Всього на конкурсі європейських документальних фільмів у рамках ОМКФ було представлено 8 робіт \ ОМКФ
Кращим європейським документальним фільмом 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю визнано картину "Домашні ігри".
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Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосили сьогодні на церемонії закриття фестивалю.
У номінації «Кращий європейський документальний фільм» перемогла робота українського режисера Аліси Коваленко «Домашні ігри».
У фільмі розповідається історія 20-річної киянки Аліни, яка отримує шанс вирватися з бідності завдяки футболу. Вона от-от почне грати за збірну України, але життя кидає їй виклик: вмирає її мати, залишаючи двох дітей.
Всього на конкурсі європейських документальних фільмів у рамках ОМКФ було представлено 8 робіт.
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