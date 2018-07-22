Поранення журналіста на навчаннях у Кривому Розі: суд відмовився поновити справу проти військових (відео)

Військова прокуратура не побачила порушення в діях силовиків, суд прийняв аналогічне рішення.

Суд відмовився поновити рослідування справи журналіста В’ячеслава Волка, котрого торік на військових навчаннях у Кривому Розі підстрелив інструктор-волонтер Ігор Петренко. Пізніше з’ясувалось, що зброю останній придбав без дозволів і незаконно її зберігав.

Як повідомляє ТСН, Волка після поранення паралізувало, а за підсумками нещасного випадку порушили одразу дві справи: цивільну – проти самого інструктора, а також проти військових, які запросили його на навчання. Але останню майже одразу закрили, бо військова прокуратура не побачила порушення в діях силовиків, а самого Волка відмовилася визнавати потерпілим.

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Захист журналіста намагався через суд поновити розслідування. Адвокати впевнені, що до трагедії призвели саме дії військових, які не подбали про безпеку. Але Центрально-міський районний суд Кривого Рогу на доводи сторони Волка також не зважив.

Як повідомляв УНІАН, куля пошкодила Волку шийний хребець, було роздроблено спинномозковий канал.