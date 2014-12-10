У Полтавській області під час вибуху на підприємстві одна людина загинула, троє травмовані

Як повідомили УНІАН в Полтавському обласному управлінні ДСНС, о 12:00 на комбікормовому заводі в Зінькові стався вибух. Охоронець підприємства повідомив в ГЧСЧ про те, що в приміщенні для зберігання силосу, при відвантаженні продукту, він почув гучний хлопок без подальшого горіння.

В результаті події одна людина загинула, троє перебувають у лікарні. Загиблий - 42-річний житель Зінькова. Один з постраждалих - 1981 року народження - в результаті вибуху отримав переломи і удари рук, ніг і грудної клітини і зараз знаходиться в реанімації. Ще двоє постраждалих - також жителі Зінькова, 1985-го та 1994-го років народження з опіками обличчя, кінцівок з опіковим шоком, госпіталізовані.

Причину вибуху з'ясовують працівники управління ДСНС.

Відомо, що завод займається виробництвом і реалізацією соняшникової олії ТМ «Диканька», ТМ «Диканський хуторок», ТМ «Маслинка», а також виробництвом складних кормів, концентратів.