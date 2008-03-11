Відбудеться прес-конференція «Індекс задоволеності споживачів в Україні: результати дослідження»

Прес-конференція «Індекс задоволеності споживачів в Україні: результати дослідження» відбудеться 12 березня 2008 року в м. Києві за адресою: вул. Госпітальна 12, готель «Русь», зал «Ф», з 15:00 до 17:00.

Метою Прес-конференції, що відбудеться в рамках Форуму «Інтереси споживачів України: європейський вимір» є більш докладне ознайомлення представників спеціалізованих видань та інших ЗМІ з результатами вивчення задоволеності споживачів України наступних секторів вітчизняної економіки: банківських послуг, міжміського транспорту, мобільних комунікацій, страхування та супермаркетів. Дослідження проводилося на замовлення проекту ЄС-ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання».

Проект «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» розпочав вивчення Індексу задоволеності українських споживачів з метою збільшення впливу спільноти споживачів на якість та безпеку товарів і послуг, що наявні в Україні.

Партнером проекту «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» є EPSI-Rating – міжнародна неприбуткова організація, що є автором оригінальної методики оцінки задоволеності споживачів та вже 9 років поспіль вивчає пан-європейський індекс задоволеності споживачів у 16 країнах ЄС.

У прес-конференції візьме участь пан. Владімір Вотапек, представник ЕПСІ-Чехія, який брав безпосередню участь в проведенні дослідження.