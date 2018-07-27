Журналіст пояснив, як "відмазують" водія-вбивцю 10-річної дівчинки в Києві

Журналіст прогнозує, що заарештований водій, найімовірніше, отримає умовний термін.

Адвокати водія Hummer Кирила Островського, який у Києві на смерть збив дитину на пішохідному переході, вже запустили кампанію з виправдання винуватця ДТП в очах суспільства.

В результаті Островський може відбутися умовним терміном. Про це заявив відомий журналіст, керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов, передає "Обозреватель".

"Йде класична схема "відмазування" водія, тому що вже кажуть, що він не тікав, що він скоїв наїзд на жовтий сигнал, що дівчинка вибігла на дорогу. Зараз друга сторона максимально використовує всі засоби, щоб виправдати водія перед правоохоронцями і в очах суспільства. На людей це впливає, вже кажуть, що Кирило був не так винен, що дівчинка була без матері, необережно вибігла й так далі", - заявив він.

Журналіст спрогнозував, що заарештований водій, найімовірніше, отримає умовний термін.

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"Я думаю, він точно не буде сидіти в колонії за це вбивство. В Україні людей взагалі дуже рідко садять в колонію за смертельні аварії. Якщо є певні гроші, можливість найняти адвоката - дуже рідко хто йде в колонії через ДТП – навіть із загиблими", - наголосив він.

При цьому Антонов вважає, що Островський, незважаючи на його виправдання, намагався втекти з місця смертельної ДТП.

"Я особисто спілкувався з двома водіями, які затримували цього чоловіка. Вони були на місці й бачили все. Вони стояли на світлофорі на червоне світло, цей чоловік збив дівчинку і поїхав далі. Вони одразу почали переслідування, і через 250 метрів їм вдалося заблокувати автомобіль і змусити водія вийти. Це була справжня спроба втекти", - зазначив він.

"За словами людей, які затримували, він поводився дуже агресивно і досить дивно. Це може бути шок або дія якихось препаратів – це вже мають винести вердикт медики. Але те, що він відмовився від здачі якихось своїх рідин, говорить про те, що є певна лінія захисту. У цьому випадку сторона водія поводиться досить стандартно", - заявив журналіст.

На думку Антонова, захист водія розраховує на те, що інтерес суспільства до справи буде падати в геометричній прогресії з кожним днем: "Через місяць ця історія з дівчинкою вже не буде так цікава суспільству, як зараз".

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва постановив до 21 вересня заарештувати водія Hummer Кирила Островського, який в центрі столиці на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дитину.