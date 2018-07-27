Начальник поліції про хресну ходу у Києві: рівень загрози четвертий рік поспіль "дуже великий"

У поліції не вважають, що цьогоріч заходи безпеки на хресній ході УПЦ МП були меншими, ніж торік.

У поліції не вважають, що цьогоріч заходи безпеки на хресній ході УПЦ МП з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі-України були меншими, ніж у минулі роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко заявив журналістам на брифінгу.

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Відповідаючи на запитання, чому цього року не було металошукачів та металевих парканів за маршрутом ходи вірян, він сказав: “Я не знаю, звідки у вас таке враження, що заходи безпеки знижено. Вони були ті ж самі: проводилася поверхнева перевірка. Можливо, не застосовували великі паркани, але були невеличкі огорожі. Тому не можна говорити про зниження рівня перевірки і рівня безпеки. Рівень загрози 4-й рік дуже великий, як і минулого року, так і сьогодні”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 липня, у центрі Києва проходить хресна хода вірян УПЦ МП з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України. Перед ходою на Володимирській гірці відбувся молебень, який очолив глава УПЦ МП Онуфрій. За даними поліції, у хресній ході взяли участь близько 20 тисяч людей. До охорони порядку під час заходу залучено до 5 тис. правоохоронців.

Нагадаємо, минулого року на хресну ходу УПЦ МП вірян пропускали через рамки-металошукачі, а за маршрутом ходи було встановлено металеві сітчасті загорожі.